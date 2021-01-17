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​Пиоли отреагировал на потерю Чалханоглу и Эрнандеса

17 Января 2021, 14:37,

Global Look Press

В воскресенье утром «Милан» сообщил о выявлении коронавируса у Хакана Чалханоглу и Тео Эрнандеса. Они пополнили список футболистов, на которых в ближайшем матче с «Кальяри» не рассчитывает Стефано Пиоли.

«Важные игроки пропустят матч, но в этом сезоне проблемы могут возникнуть в любой момент, поэтому мы должны быть готовы. Мы всегда удваивали энергию в трудные моменты. Мы привыкли к этому.

Это сложный сезон для всех, не только для нас. Месяц назад все игроки были доступны, но теперь мы столкнулись с трудностями. Такое бывает. Мы зарекомендовали себя сплочённой командой, у нас конкурентоспособный состав. Мы полны решимости преодолеть эти трудности», - сказал Пиоли на пресс-конференции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Стефано Пиоли, Хакан Чалханоглу, Тео Эрнандес
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