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​Роналдо: «Я бы не смог играть до 40 лет, как Ибрагимович»

17 Января 2021, 12:44,

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Известный в прошлом бразильский футболист Роналдо высказался по поводу футбольного долголетия Златана Ибрагимовича.

«Милан» меня удивляет – атакующий футбол, скорость, качественные футболисты. И, конечно, Ибрагимович. Он всегда говорил, что считает меня кумиром. А я считаю его уникальным игроком и хорошим примером в мире футбола. Даже если бы у меня не было всех травм, я бы не смог играть до 40 лет, как Златан. Никогда», - высказался Роналдо в интервью La Gazzetta Dello Sport.

В двенадцати матчах текущего сезона 39-летний Златан Ибрагимович записал на свой счёт одиннадцать голов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Роналдо
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Комментарии (1)
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Кар Карыч
17 Января 2021, 12:54

А зачем играть до 40 лет? Нищета, наверно, заставляет...

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