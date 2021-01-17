​Роналдо: «Я бы не смог играть до 40 лет, как Ибрагимович»

Известный в прошлом бразильский футболист Роналдо высказался по поводу футбольного долголетия Златана Ибрагимовича.

«Милан» меня удивляет – атакующий футбол, скорость, качественные футболисты. И, конечно, Ибрагимович. Он всегда говорил, что считает меня кумиром. А я считаю его уникальным игроком и хорошим примером в мире футбола. Даже если бы у меня не было всех травм, я бы не смог играть до 40 лет, как Златан. Никогда», - высказался Роналдо в интервью La Gazzetta Dello Sport.

В двенадцати матчах текущего сезона 39-летний Златан Ибрагимович записал на свой счёт одиннадцать голов.