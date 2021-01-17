Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Раньери: «Футболисты пытаются меня убить»

17 Января 2021, 09:40,

Depositphotos

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери дал комментарий после волевой победы над «Удинезе» со счётом 2:1.

Количество единиц на табло в прошедшем поединке уравнял полузащитник Антонио Кандрева, который исполнил пенальти в стиле Антонина Паненки.

«Как я отреагировал на пенальти Кандревы? Я сказал, что футболисты пытаются меня убить! Я подошёл к врачу команды и попросил проверить меня», - сказал Раньери DAZN.

На текущий момент «Сампдория» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Следующий матч генуэзцы проведут двадцать четвёртого января против «Пармы».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сампдория, Клаудио Раньери
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