​Раньери: «Футболисты пытаются меня убить»

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери дал комментарий после волевой победы над «Удинезе» со счётом 2:1.

Количество единиц на табло в прошедшем поединке уравнял полузащитник Антонио Кандрева, который исполнил пенальти в стиле Антонина Паненки.

«Как я отреагировал на пенальти Кандревы? Я сказал, что футболисты пытаются меня убить! Я подошёл к врачу команды и попросил проверить меня», - сказал Раньери DAZN.

На текущий момент «Сампдория» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Следующий матч генуэзцы проведут двадцать четвёртого января против «Пармы».