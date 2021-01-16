​Руис заболел коронавирусом за четыре дня до матча с «Ювентусом» за Суперкубок

Неприятные новости из расположения «Наполи». По результатам последнего тестирования на коронавирус один из футболистов оказался заражённым. Речь идёт об испанском полузащитнике Фабиане Руисе.

В воскресенье «Наполи» проведёт матч чемпионата Италии против «Фиорентины», а в среду – матч за Суперкубок Италии против «Ювентуса».

В этом сезоне двадцатичетырёхлетний Фабиан Руис принял участие во всех матчах «Наполи», кроме одного. В двадцати двух играх в различных соревнованиях испанец записал на свой счёт один гол (в ворота «Ромы») и один результативный пас (в игре с «Аталантой»).