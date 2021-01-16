Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Руис заболел коронавирусом за четыре дня до матча с «Ювентусом» за Суперкубок

16 Января 2021, 22:56,

Global Look Press

Неприятные новости из расположения «Наполи». По результатам последнего тестирования на коронавирус один из футболистов оказался заражённым. Речь идёт об испанском полузащитнике Фабиане Руисе.

В воскресенье «Наполи» проведёт матч чемпионата Италии против «Фиорентины», а в среду – матч за Суперкубок Италии против «Ювентуса».

В этом сезоне двадцатичетырёхлетний Фабиан Руис принял участие во всех матчах «Наполи», кроме одного. В двадцати двух играх в различных соревнованиях испанец записал на свой счёт один гол (в ворота «Ромы») и один результативный пас (в игре с «Аталантой»).
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Наполи, коронавирус в Италии, Фабиан Руис
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Комментарии (2)
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0
online
16 Января 2021, 23:02

О круто, теперь Де Лаурентис опять пнет всех и вся и матч перенесут)))))))

0
beorn_n
16 Января 2021, 23:55

если еще 1 заболеет, например кто нибудь из уборщиков, тогда да.

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