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​«Интер» договорился с «Реалом» об отсрочке первого платежа за Хакими

16 Января 2021, 21:55,

Global Look Press

Защитник Ашраф Хакими в летнее трансферное окно сменил «Реал» на «Интер». Сумма трансфера составила 40 миллионов евро, которые миланский клуб должен выплатить четырьмя равными платежами по 10 миллионов.

Первый платёж должен был поступить в Мадрид в прошлом месяце, но деньги не пришли, о чём писали испанские СМИ. Теперь La Repubblica опубликовала копию соглашения, которое «Реал» и «Интер» подписали несколько недель назад. Клубы договорились об отсрочке первого платежа с декабря на конец марта.

Отмечается, что «Интер» в настоящий момент испытывает финансовые проблемы. Клуб также ведёт переговоры с футболистами о сокращении зарплаты.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Интер Милан, Ашраф Хакими
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