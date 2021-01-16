Чалханоглу рискует пропустить ближайший матч «Милана»

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16 Января 2021, 20:32,
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Полузащитник и лидер «Милана» Хакан Чалханоглу рискует пропустить ближайший матч команды против «Кальяри», который состоится в понедельник, восемнадцатого января.
Как сообщает Sky Sport Italia, Чалханоглу не сыграет с вероятностью в 99,9%. Турецкий футболист не тренировался с командой в пятницу и субботу.
Для Стефано Пиоли это серьёзный удар, ведь Рафаэль Леао дисквалифицирован, Исмаэль Беннасер и Маттео Габбиа травмированы, а Анте Ребич и Раде Крунич по-прежнему больны коронавирусом.
В сезоне 2020/2021 Хакан Чалханоглу провёл за «Милан» двадцать один матч. Полузащитник забил шесть голов и отдал девять результативных передач партнёрам.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Милан, Хакан Чалханоглу
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