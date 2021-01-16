Чалханоглу рискует пропустить ближайший матч «Милана»

Полузащитник и лидер «Милана» Хакан Чалханоглу рискует пропустить ближайший матч команды против «Кальяри», который состоится в понедельник, восемнадцатого января.

Как сообщает Sky Sport Italia, Чалханоглу не сыграет с вероятностью в 99,9%. Турецкий футболист не тренировался с командой в пятницу и субботу.

Для Стефано Пиоли это серьёзный удар, ведь Рафаэль Леао дисквалифицирован, Исмаэль Беннасер и Маттео Габбиа травмированы, а Анте Ребич и Раде Крунич по-прежнему больны коронавирусом.

В сезоне 2020/2021 Хакан Чалханоглу провёл за «Милан» двадцать один матч. Полузащитник забил шесть голов и отдал девять результативных передач партнёрам.