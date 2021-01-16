Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Конте: «Ювентус» - единственный ориентир в Италии»

16 Января 2021, 18:46,

Global Look Press

Главный тренер «Интера» Антонио Конте дал комментарий перед матчем Серии А против «Ювентуса», который пройдёт семнадцатого января.

«Это будет игра между двумя командами, которые стремятся бороться за что-то важное. Неизбежно, что «Ювентус» является точкой отсчёта для всех, ведь он в последние годы доминировал в Италии. Когда команда хочет понять, на каком уровне она находится, «Ювентус» является единственным ориентиром.

Я не хочу говорить о фаворитах. Мы просто должны уважать команду, которая доминировала девять лет и хочет продлить это ещё на один год. Уважение – это меньшее, что мы можем отдать «Ювентусу» за всё, что он сделал в Серии А в последние годы.

В прошлом сезоне мы сократили отставание от них и надеемся продолжить этот путь. Я помню времена, когда «Ювентус» опережал всех на 20-25 очков, и это было неприятно. Никто в Италии не может сказать, что догнал «Ювентус», но мы приближаемся к этому», - сказал Конте на пресс-конференции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Интер Милан, Антонио Конте
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