​Гасперини: «Я должен адаптироваться к характеристикам Миранчука»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини дал комментарий по поводу российского полузащитника команды Алексея Миранчука.

Напомним, на этой неделе в кубковой игре против «Кальяри» Миранчук впервые вышел в стартовом составе «Аталанты» и даже забил гол.

«Миранчук какое-то время пропустил из-за травм и коронавируса. Я не знаю, сможет ли он стать дублёром Йосипа Иличича. У него много качеств, но ему нужно найти определённую стабильность. А я, в свою очередь, должен адаптироваться к его характеристикам», - высказался Гасперини на пресс-конференции.

Алексей Миранчук выступает за «Аталанту» с осени.