​Пирло: «Конте – первый, кто заставил меня захотеть стать тренером»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался в преддверии матча против «Интера», который состоится семнадцатого января. Рулевой «старой синьоры» предвкушает противостояние с Антонио Конте, под руководством которого ранее играл.

«Мы с Конте – две очень разные личности. Вероятно, именно поэтому мы всегда очень хорошо ладили. Мы общались перед началом сезона, между нами по-прежнему остаётся большое уважение.

Конте вошёл в историю «Ювентуса», и я многому у него научился, за что всегда буду благодарен. Конте – первый человек, который заставил меня захотеть стать тренером. Он великий человек и отличный тренер, но завтра мы будем соперниками в технических зонах», - сказал Пирло на пресс-конференции.