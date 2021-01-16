Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Роналдо: «Реал» допустил ошибку, продав Хакими»

16 Января 2021, 14:40,

Instagram

Легендарный бразильский форвард Роналдо, поигравший за мадридский «Реал» и миланский «Интер», высказался о переходе марокканского защитника Ашрафа Хакими в стан «нерадзурри».

«Интер» купил классного футболиста. «Реал» допустил ошибку, продав Ашрафа. Если бы я играл вместе с ним за одну команду, то была бы настоящая жара», - передает слова бразильца издание La Gazzetta dello Sport.

Хакими перебрался в миланский клуб из «Реала» летом 2020-го года. Футболист подписал с «нерадзурри» долгосрочный контракт, который рассчитан до середины 2025-го года.

В текущем сезоне Серии А защитник сыграл 17 матчей, забил шесть голов и отдал три ассиста.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Роналдо, Ашраф Хакими
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Дортмундская «Боруссия» помогла «Баварии», за тайм разнеся «РБ Лейпциг»
Дортмундская «Боруссия» помогла «Баварии», за тайм разнеся «РБ Лейпциг»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола