Роналдо: «Реал» допустил ошибку, продав Хакими»

Легендарный бразильский форвард Роналдо, поигравший за мадридский «Реал» и миланский «Интер», высказался о переходе марокканского защитника Ашрафа Хакими в стан «нерадзурри».

«Интер» купил классного футболиста. «Реал» допустил ошибку, продав Ашрафа. Если бы я играл вместе с ним за одну команду, то была бы настоящая жара», - передает слова бразильца издание La Gazzetta dello Sport.

Хакими перебрался в миланский клуб из «Реала» летом 2020-го года. Футболист подписал с «нерадзурри» долгосрочный контракт, который рассчитан до середины 2025-го года.

В текущем сезоне Серии А защитник сыграл 17 матчей, забил шесть голов и отдал три ассиста.