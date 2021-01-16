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Шомуродов: «Дженоа» - только старт моего пути»

16 Января 2021, 13:29,

Global Look Press

Экс-форвард «Ростова» Элдор Шомуродов, выступающий за «Дженоа», рассказал о своем нахождении в генуэзском коллективе.

«Принимая предложение «Дженоа», я опасался трудностей адаптацией в Италии. Впрочем, единственным способом проявить себя всегда была усердная работа. Так было в моей карьере. Сейчас у меня все получается, но я нахожусь только на старте своего пути», - передает слова 25-летнего нападающего издание Calciomercato.

Элдор стал игроком «Дженоа» осенью прошлого года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Шомуродов провел 11 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Дженоа, Элдор Шомуродов
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
16 Января 2021, 13:45

Совсем неплохой старт, учитывая, откуда он перешёл. И перспектива есть, и аппетит к футболу, вижу, тоже. Все будут только рады, если этот экс-представитель РПЛ выстрелит, так что удачи.

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