Шомуродов: «Дженоа» - только старт моего пути»

|
16 Января 2021, 13:29,
|
|
Экс-форвард «Ростова» Элдор Шомуродов, выступающий за «Дженоа», рассказал о своем нахождении в генуэзском коллективе.
«Принимая предложение «Дженоа», я опасался трудностей адаптацией в Италии. Впрочем, единственным способом проявить себя всегда была усердная работа. Так было в моей карьере. Сейчас у меня все получается, но я нахожусь только на старте своего пути», - передает слова 25-летнего нападающего издание Calciomercato.
Элдор стал игроком «Дженоа» осенью прошлого года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Шомуродов провел 11 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Дженоа, Элдор Шомуродов
Совсем неплохой старт, учитывая, откуда он перешёл. И перспектива есть, и аппетит к футболу, вижу, тоже. Все будут только рады, если этот экс-представитель РПЛ выстрелит, так что удачи.