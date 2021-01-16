Эриксен желает вернуться в АПЛ

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16 Января 2021, 11:46,
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Хавбек миланского «Интера» Кристиан Эриксен намерен сменить клуб в текущее трансферное окно. Согласно данным журналиста Фабрицио Романо, агент 28-летнего полузащитника уже начал подыскивать своему клиенту новую команду.
Интерес к датчанину проявляет лондонский «Тоттенхэм», однако камнем преткновения является зарплата игрока в размере 7,5 миллиона евро. Что касается самого Эриксена, то он хотел бы вернуться в Англию.
Кристиан перешел в «Интер» в январе 2020-го года. Футболист подписал с «нерадзурри» контракт до середины 2024-го года.
В нынешнем сезоне Серии А полузащитник провел девять матчей, не отметившись результативными действиями.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Трансферы футбола - зима 2021, Кристиан Эриксен
Совсем не зашёл в игру Интера, несмотря на протекцию Конте. Очень странно... Но, думаю, в АПЛ у него пошло бы вновь! Там он был быстр, точен в передачах и молниеносен в ударах. Главное найти клуб, который сможет раскрыть эти его качества и гармонично интегрировать в свою схему. Судя по слухам, он уже сейчас не хочет играть за Интер, так что скоро всё закончится. Ждём перехода летом!