Эриксен желает вернуться в АПЛ

Хавбек миланского «Интера» Кристиан Эриксен намерен сменить клуб в текущее трансферное окно. Согласно данным журналиста Фабрицио Романо, агент 28-летнего полузащитника уже начал подыскивать своему клиенту новую команду.

Интерес к датчанину проявляет лондонский «Тоттенхэм», однако камнем преткновения является зарплата игрока в размере 7,5 миллиона евро. Что касается самого Эриксена, то он хотел бы вернуться в Англию.

Кристиан перешел в «Интер» в январе 2020-го года. Футболист подписал с «нерадзурри» контракт до середины 2024-го года.

В нынешнем сезоне Серии А полузащитник провел девять матчей, не отметившись результативными действиями.