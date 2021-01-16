«Наполи» интересуется защитником «Барселоны»

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16 Января 2021, 10:30,
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24-летний защитник Жуниор Фирпо, выступающий в чемпионате Испании за каталонскую «Барселону», имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. Об этом рапортует издание Sky Sport Italia.
Согласно данным источника, заинтересованность в переходе футболиста проявляет «Наполи». Руководство неаполитанского клуба рассчитывает оформить аренду Фирпо до завершения нынешнего сезона.
За каталонский гранд защитник выступает с 2019-го года. В текущем розыгрыше Примеры Жуниор принял участие всего в четырех поединках, записав на свой счет одну результативную передачу.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Наполи, Трансферы футбола - зима 2021, Жуниор Фирпо