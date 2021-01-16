Мейте арендован «Миланом» до конца сезона

Полузащитник «Торино» Суалихо Мейте перешёл в «Милан» на правах аренды с правом выкупа до 30 июня 2021 года.

Француз будет играть под 18-м номером. «Россонери» надеются компенсировать отсутствие в полузащите важных футболистов.

В текущем сезоне Суалихо провёл за «Торино» 16 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал один ассист. Он выступает за туринцев уже третий сезон и за всё время успел отыграть 82 матча в Серии А, где отметился тремя голами и восемью голевыми передачами. В «Торино» он перешёл из «Монако» летом 2018 года за 11,5 миллионов евро. За «монегасков» провёл всего два матча, но проявил себя в аренде в «Бордо», где в 18 матчах забил один гол и отдал две голевые передачи.