Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Дженоа» заполучил защитника «Ред Булл Зальцбурга»

15 Января 2021, 20:47,

Global Look Press

Австрийский «Ред Булл Зальцбург» объявил о переходе защитника Жерома Онгюэне в «Дженоа». 23-летний камерунец, имеющий также французское гражданство, завершит там текущий сезон, играя на правах аренды. У «грифонов» есть также опция выкупа контракта Онгюэне, который за австрийцев провел 93 поединка, забив 11 голов и отдав четыре результативные передачи, что довольно неплохо для центрального защитника.

Камерунец, несмотря на молодость, уже вдоволь поездил по Европе, защищая цвета «Сошо» и «Шттутгарта».

Итальянский клуб находится в двух очках над зоной вылета, а линия обороны - шестая с конца по надежности, в 17 матчах пропущено 30 голов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Дженоа, Ред Булл Зальцбург, Жером Онгюэне
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