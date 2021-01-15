«Дженоа» заполучил защитника «Ред Булл Зальцбурга»

Австрийский «Ред Булл Зальцбург» объявил о переходе защитника Жерома Онгюэне в «Дженоа». 23-летний камерунец, имеющий также французское гражданство, завершит там текущий сезон, играя на правах аренды. У «грифонов» есть также опция выкупа контракта Онгюэне, который за австрийцев провел 93 поединка, забив 11 голов и отдав четыре результативные передачи, что довольно неплохо для центрального защитника.

Камерунец, несмотря на молодость, уже вдоволь поездил по Европе, защищая цвета «Сошо» и «Шттутгарта».

Итальянский клуб находится в двух очках над зоной вылета, а линия обороны - шестая с конца по надежности, в 17 матчах пропущено 30 голов.