Мело: «Кьеллини неэтичный, я не такой»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Фелипе Мело высказался о защитнике туринцев Джорджо Кьеллини.

«Кьеллини неэтичный, в этом его проблема. Я не такой, поэтому никогда не буду говорить о нем плохо. Я болею за него, хотел бы, чтобы он выиграл трофей на международной арене, которого у него нет.

Но я никогда не позволю себе плохо говорить о ком-то, кто работал со мной, это вопрос этики.

Какие ошибки я совершил в своей карьере? Я бы больше никогда не пригласил Кьеллини на ужин», - цитирует Мело La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Кьеллини раскритиковал Мело в своей автобиографии, назвав того худшим из худших.