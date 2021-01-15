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Мората: «Получаю удовольствие от игры с Роналду»

15 Января 2021, 19:26,

Global Look Press

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората рассказал об игре с Криштиану Роналду.

«Очень легко играть с Роналду, я знаю его уже давно. Он забивает невероятные голы, даже в те моменты, когда вы отдаете ему не самые лучшие передачи. Играть с Роналду – это прекрасно, я получаю от этого удовольствие.

Я был взволнован, когда мне предоставилась возможность поиграть вместе с Дибалой и Роналду. Я буду рассказывать об этом своим детям», - цитирует Морату Sky Sport Italia.

28-летний испанец сыграл девятнадцать матчей за «Ювентус» в нынешнем сезоне, забил одиннадцать голов и отдал восемь голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Альваро Мората
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