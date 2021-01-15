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Стротман прокомментировал переход в «Дженоа»

15 Января 2021, 17:26,

Global Look Press

Полузащитник «Марселя» Кевин Стротман прокомментировал переход «Дженоа» на правах аренды.

«Всё отлично. Я много тренировался, даже в последний год, когда редко появлялся на поле.

Я всегда отдаю всего себя клубу, за который выступаю. Я готов помочь «Дженоа» и благодарю болельщиков за поддержку. Конечно, клуб не заслуживает находиться на семнадцатом месте. Команда набирает форму и неплохо провела последние игры, я готов помочь.

Я обсудил ситуацию со своей семьёй, все захотели вернуться в Италию. «Дженоа» была заинтересована во мне и сделала всё, чтобы я перешёл сюда», - цитирует полузащитника Football Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Дженоа, Кевин Стротман
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