Стротман прокомментировал переход в «Дженоа»

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15 Января 2021, 17:26,
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Полузащитник «Марселя» Кевин Стротман прокомментировал переход «Дженоа» на правах аренды.
«Всё отлично. Я много тренировался, даже в последний год, когда редко появлялся на поле.
Я всегда отдаю всего себя клубу, за который выступаю. Я готов помочь «Дженоа» и благодарю болельщиков за поддержку. Конечно, клуб не заслуживает находиться на семнадцатом месте. Команда набирает форму и неплохо провела последние игры, я готов помочь.
Я обсудил ситуацию со своей семьёй, все захотели вернуться в Италию. «Дженоа» была заинтересована во мне и сделала всё, чтобы я перешёл сюда», - цитирует полузащитника Football Italia.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Дженоа, Кевин Стротман