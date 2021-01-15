Виллаш-Боаш: «Мы ведём переговоры с «Наполи» о переходе Милика»

Португальский наставник «Марселя» Андре Виллаш-Боаш заявил, что французский клуб ведёт переговоры с «Наполи» о переходе нападающего Аркадиуша Милика.

«Да, мы ведем переговоры с «Наполи», но о большем пока рано говорить», - цитирует Виллаша-Боаша Calciomercato.com.

Отмечается, что сам Милик готов к переходу во французский клуб, он хочет сыграть на чемпионате Европы, который пройдёт летом.

Действующее соглашение 26-летнего поляка с «Наполи» рассчитано до 30 июня 2021 года, Милик не попал в заявку клуба из Неаполя на нынешний сезон.

Трансферная стоимость Аркадиуша оценивается в 22 миллиона евро.