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Ибрагимович рассказал о работе с Пиоли

15 Января 2021, 16:18,

Global Look Press

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о работе с главным тренером клуба Стефано Пиоли.

«Он тренирует, а я играю. Мне нравится то, что Стефно говорит, я чувствую себя хорошо как на поле, так и за его пределами. Считаю, что задачи, которые ставятся передо мной, сбалансированы. Пиоли уже доказал, что может работать в большом клубе», - цитирует шведского нападающего Football Italia.

После семнадцати туров «Милан» под руководством Пиоли занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая идущий следом «Интер» на три зачетных балла.

В понедельник, 18 января, «Милан» в гостях сыграет против «Кальяри».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Стефано Пиоли
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