Лукаку рассказал, где завершит карьеру

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку рассказал, где планирует завершить игровую карьеру. Форвард собирается вернуться на родину.

«Хочу завершить карьеру в своем родном клубе - «Андерлехте». При этом я буду не доигрывающим, а находящимся в как можно лучшей форме футболистом», - передает слова 27-летнего бельгийского бомбардира издание Laatstae Nieuws.

В текущем сезоне чемпионата Италии Ромелу провел 16 поединков, в которых забил 12 голов (три - с пенальти) и сделал три результативные передачи. Действующий контракт нападающего с «нерадзурри» рассчитан до лета 2024-го года.