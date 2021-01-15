Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Лукаку рассказал, где завершит карьеру

15 Января 2021, 13:12,

Global Look Press

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку рассказал, где планирует завершить игровую карьеру. Форвард собирается вернуться на родину.

«Хочу завершить карьеру в своем родном клубе - «Андерлехте». При этом я буду не доигрывающим, а находящимся в как можно лучшей форме футболистом», - передает слова 27-летнего бельгийского бомбардира издание Laatstae Nieuws.

В текущем сезоне чемпионата Италии Ромелу провел 16 поединков, в которых забил 12 голов (три - с пенальти) и сделал три результативные передачи. Действующий контракт нападающего с «нерадзурри» рассчитан до лета 2024-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Андерлехт, Ромелу Лукаку
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