Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Фиорентина» хочет подписать защитника «Реала»

15 Января 2021, 08:45,

Global Look Press

Защитник мадридского «Реала» Альваро Одриосола, испытывающий нехватку игровой практики, может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно.

Согласно сведениям журналиста Джанлуки ди Марцио, заинтересованность в подписании 25-летнего футболиста проявляет «Фиорентина». Флорентийцы рассматривают испанца в качестве замены Полю Лироле, который перешел во французский «Марсель».

В текущем сезоне чемпионата Испании Одриосола провел всего один поединок.

По итогам 17 туров итальянской Серии А «Фиорентина» набрала 18 баллов и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фиорентина, Трансферы футбола - зима 2021, Альваро Одриосола
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