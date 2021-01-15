«Фиорентина» хочет подписать защитника «Реала»

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15 Января 2021, 08:45,
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Защитник мадридского «Реала» Альваро Одриосола, испытывающий нехватку игровой практики, может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно.
Согласно сведениям журналиста Джанлуки ди Марцио, заинтересованность в подписании 25-летнего футболиста проявляет «Фиорентина». Флорентийцы рассматривают испанца в качестве замены Полю Лироле, который перешел во французский «Марсель».
В текущем сезоне чемпионата Испании Одриосола провел всего один поединок.
По итогам 17 туров итальянской Серии А «Фиорентина» набрала 18 баллов и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Фиорентина, Трансферы футбола - зима 2021, Альваро Одриосола