Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Милан» согласовал аренду полузащитника «Торино»

15 Января 2021, 08:25,

Global Look Press

Полузащитник «Торино» Суалихо Мейте близок к переходу в «Милан», об этом информирует издание Sky Sport Italia.

Как сообщает источник, «россонери» согласовали аренду 26-летнего французского футболиста до конца текущего сезона. В договоре будет прописан пункт о выкупе игрока за десять миллионов евро.

Суалихо уже прилетел в Милан, где пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт с клубом.

В сезоне-2020/2021 хавбек сыграл 16 поединков во всех турнирах, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу. Его контракт с «Торино» рассчитан до середины 2023-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Трансферы футбола - зима 2021, Суалихо Мейте
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