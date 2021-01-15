«Милан» согласовал аренду полузащитника «Торино»

|
15 Января 2021, 08:25,
|
|
Полузащитник «Торино» Суалихо Мейте близок к переходу в «Милан», об этом информирует издание Sky Sport Italia.
Как сообщает источник, «россонери» согласовали аренду 26-летнего французского футболиста до конца текущего сезона. В договоре будет прописан пункт о выкупе игрока за десять миллионов евро.
Суалихо уже прилетел в Милан, где пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт с клубом.
В сезоне-2020/2021 хавбек сыграл 16 поединков во всех турнирах, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу. Его контракт с «Торино» рассчитан до середины 2023-го года.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Милан, Трансферы футбола - зима 2021, Суалихо Мейте