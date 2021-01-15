«Милан» согласовал аренду полузащитника «Торино»

Полузащитник «Торино» Суалихо Мейте близок к переходу в «Милан», об этом информирует издание Sky Sport Italia.

Как сообщает источник, «россонери» согласовали аренду 26-летнего французского футболиста до конца текущего сезона. В договоре будет прописан пункт о выкупе игрока за десять миллионов евро.

Суалихо уже прилетел в Милан, где пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт с клубом.

В сезоне-2020/2021 хавбек сыграл 16 поединков во всех турнирах, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу. Его контракт с «Торино» рассчитан до середины 2023-го года.