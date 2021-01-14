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«Марсель» близок к приобретению Милика

14 Января 2021, 20:59,

Global Look Press

«Марсель» по-прежнему продолжает проявлять интерес к нападающему «Наполи» Аркадиушу Милику.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, французский клуб предложил 10 миллионов евро за поляка, а ещё пять миллионов «Марсель» готов заплатить в качестве бонусов. Отмечается, что ситуация развивается стремительно, игрок готов к переходу в «Марсель», но итальянский клуб пока не дал окончательного ответа.

В сборной Польши Милику сообщили, что он пропустит чемпионат Европы, если не сменит клуб в зимнее трансферное окно.

Напомним, что контракт 26-летнего нападающего с клубом из Неаполя рассчитан до конца нынешнего сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Наполи, Марсель, Трансферы футбола - зима 2021, Аркадиуш Милик
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