«Марсель» близок к приобретению Милика

«Марсель» по-прежнему продолжает проявлять интерес к нападающему «Наполи» Аркадиушу Милику.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, французский клуб предложил 10 миллионов евро за поляка, а ещё пять миллионов «Марсель» готов заплатить в качестве бонусов. Отмечается, что ситуация развивается стремительно, игрок готов к переходу в «Марсель», но итальянский клуб пока не дал окончательного ответа.

В сборной Польши Милику сообщили, что он пропустит чемпионат Европы, если не сменит клуб в зимнее трансферное окно.

Напомним, что контракт 26-летнего нападающего с клубом из Неаполя рассчитан до конца нынешнего сезона.