Локателли не покинет «Сассуоло» зимой

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали прокомментировал слухи об интересе «Манчестер Сити» к Мануэлю Локателли.

«Читать об интересе больших клубов к игрокам «Сассуоло» - это здорово, значит наша команда и игроки привлекают к себе внимание.

Когда разговоры доходят до таких важных футболистов, как Локателли, то мы даже не рассматриваем предложения, потому что не хотим терять ключевых игроков в середине сезона», - цитирует Карневали RAI Sport.

Локателли является одним из лидеров «Сассуоло». Прошлой осенью 23-летний полузащитник дебютировал за сборную Италии, за которую уже успел провести шесть матчей.