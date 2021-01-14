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Локателли не покинет «Сассуоло» зимой

14 Января 2021, 20:16,

Global Look Press

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали прокомментировал слухи об интересе «Манчестер Сити» к Мануэлю Локателли.

«Читать об интересе больших клубов к игрокам «Сассуоло» - это здорово, значит наша команда и игроки привлекают к себе внимание.

Когда разговоры доходят до таких важных футболистов, как Локателли, то мы даже не рассматриваем предложения, потому что не хотим терять ключевых игроков в середине сезона», - цитирует Карневали RAI Sport.

Локателли является одним из лидеров «Сассуоло». Прошлой осенью 23-летний полузащитник дебютировал за сборную Италии, за которую уже успел провести шесть матчей.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сассуоло, Мануэль Локателли, Джованни Карневали
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