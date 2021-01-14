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​Кьеллини: «Матч с «Интером» не будет решающим»

14 Января 2021, 16:22,

Global Look Press

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался по поводу ближайшего матча команды против «Интера», который пройдёт семнадцатого января.

«Это лишь очередной тур, поэтому я бы сказал, что матч будет важным, но не решающим. Понятно, что мы переживаем позитивный период, и важно обеспечить стабильность.

Недавно мы обыграли на выезде «Милан». Теперь должны провести в этом городе ещё один хороший матч», - сказал Кьеллини клубному телевидению «старой синьоры».

На текущий момент «Ювентус» занимает в таблице Серии А четвёртое место. От второго «Интера» туринцы отстают на четыре очка, сыграв на матч меньше.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Интер Милан, Джорджо Кьеллини
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