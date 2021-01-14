Пато мечтает вернуться в «Милан»

Бразильский нападающий Алешандре Пато, пребывающий сейчас в статусе свободного агента, заявил о желании вернуться в «Милан».

«У меня прекрасные воспоминания о периоде карьеры в миланском клубе. Я провел 150 матчей, забил 63 мяча. Выигрывал чемпионство и суперкубок Италии. Этот клуб навсегда останется в моем сердце, мечтаю вернуться туда. Мне бы хватило пары матчей, чтобы убедить тренера», - передает слова 31-летнего футболиста издание Football-Italia.

Напомним, что форвард защищал цвета «Милана» с 2008-го по 2013-й год. Последним местом работы Алешандре был бразильский клуб «Сан-Паулу».