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Пато мечтает вернуться в «Милан»

14 Января 2021, 12:58,


Бразильский нападающий Алешандре Пато, пребывающий сейчас в статусе свободного агента, заявил о желании вернуться в «Милан».

«У меня прекрасные воспоминания о периоде карьеры в миланском клубе. Я провел 150 матчей, забил 63 мяча. Выигрывал чемпионство и суперкубок Италии. Этот клуб навсегда останется в моем сердце, мечтаю вернуться туда. Мне бы хватило пары матчей, чтобы убедить тренера», - передает слова 31-летнего футболиста издание Football-Italia.

Напомним, что форвард защищал цвета «Милана» с 2008-го по 2013-й год. Последним местом работы Алешандре был бразильский клуб «Сан-Паулу».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Алешандре Пато
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