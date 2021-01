Лукаку - лучший бельгийский футболист, выступающий за границей

Центрфорвард миланского «Интера» Ромелу Лукаку признан лучшим бельгийским футболистом, играющим за пределами своей родины. Об этом нападающий сообщил посредством своего «Твиттера».

«Благодарю бога за то, что я оказался здесь. Спасибо одноклубникам по «Интеру» и партнерам в сборной Бельгии. Ребята, ваша помощь очень важна для меня. Огромная благодарность тренерам обеих команд за то, что помогают мне становиться лучше», - гласит сообщение нападающего.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 27-летний бомбардир провел 16 поединков, записав на свой счет 12 голов (три - с пенальти) и три результативные передачи.

I want to thank God for putting me in this position. Thank you to my teammates at @Inter and at the @BelRedDevils you guys put me in great positions every time! Thank you to both coaching staffs for making me better.



Best belgian player abroad pic.twitter.com/0mxnXfKNRO