​«Милан» предлагает Чалханоглу 4 млн евро в год

До конца дня среды представители полузащитника «Милана» Хакана Чалханоглу встретятся с представителями клуба. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «россонери» увеличили предложение Чалханоглу по новому контракту до 4 миллионов евро в год в качестве заработной платы.

Хакан Чалханоглу является одним из ключевых футболистов «Милана», занимающего на текущий момент первое место в чемпионате Италии. В двадцати четырёх матчах этого сезона турецкий футболист забил шесть голов и отдал девять голевых передач.

Действующий контракт Хакана Чалханоглу рассчитан до конца текущего сезона.