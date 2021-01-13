​«Милан» предлагает Чалханоглу 4 млн евро в год

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13 Января 2021, 15:31,
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До конца дня среды представители полузащитника «Милана» Хакана Чалханоглу встретятся с представителями клуба. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «россонери» увеличили предложение Чалханоглу по новому контракту до 4 миллионов евро в год в качестве заработной платы.
Хакан Чалханоглу является одним из ключевых футболистов «Милана», занимающего на текущий момент первое место в чемпионате Италии. В двадцати четырёх матчах этого сезона турецкий футболист забил шесть голов и отдал девять голевых передач.
Действующий контракт Хакана Чалханоглу рассчитан до конца текущего сезона.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Милан, Хакан Чалханоглу
Пусть соглашается, не факт, что в другом клубе дадут больше!