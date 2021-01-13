Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​«Наполи» объяснил, почему де Лаурентис просил перенести матч за Суперкубок

13 Января 2021, 14:59,

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«Наполи» опубликовал на своём официальном сайте заявление по поводу игры против «Ювентуса» за Суперкубок Италии. Матч должен пройти двадцатого января.

«Это правда, что президент клуба Аурелио де Лаурентис просил перенести матч за Суперкубок на конец сезона или на весну по ряду логичных причин. Весной была бы надежда хотя бы частично открыть трибуны для фанатов. Кроме того, предложение де Лаурентиса было направлено на поиск дополнительных средств от региональных и государственных властей и различных спонсоров, чтобы собрать значительную сумму на исследования против коронавируса.

«Наполи» подтверждает, что предложение не было принято. Команда будет присутствовать 20 января на игре с «Ювентусом», - говорится в заявлении.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Наполи, Аурелио Де Лаурентис
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