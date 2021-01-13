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​Мхитарян: «Я счастлив в «Роме», скоро обсудим новый контракт»

13 Января 2021, 14:49,

Global Look Press

Атакующий полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян высказался по поводу своего положения в клубе и будущего.

«Рома» поверила в меня. По тому, как я играю, видно, что я счастлив здесь», - рассказал Мхитарян в интервью La Repubblica.

«Новый контракт? У нас не было времени, чтобы поговорить об этом. Несколько дней назад мы играли против «Интера», а теперь у нас впереди игра против «Лацио». Скоро обсудим это», - отметил армянский футболист.

В сезоне 2020/2021 Генрих Мхитарян провёл за «Рому» двадцать два матча, забил девять голов и отдал десять голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Генрих Мхитарян
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