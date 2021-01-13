«Сампдория» подписала нападающего «Брешии»

Генуэзская «Сампдория» отрапортовала о подписании нападающего Эрнесто Торрегроссы, ранее выступавшего за «Брешию». Стороны заключили арендное соглашение до конца сезона с правом последующего выкупа. Об этом информирует клубная пресс-служба.

28-летний форвард принял участие в 12 поединках нынешнего сезона чемпионата Италии. Торрегросса отметился пятью забитыми мячами (два - с пенальти) и тремя результативными передачами.

По итогам 17 туров «Сампдория» набрала 20 баллов и располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Серии А. Следующий поединок генуэзская команда проведет на своем поле против «Удинезе». Матч состоится в субботу, 16-го января.