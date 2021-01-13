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«Рома» и «Лацио» следят за Мустафи

13 Января 2021, 00:38,

Global Look Press

Защитник лондонского «Арсенала» Шкодран Мустафи интересен нескольким европейским клубом.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в своём подксте, за ситуацией с немецким футболистом следят «Лацио» и «Рома», но итальянские клубы пока не спешат форсировать события. «Барселона» не интересуется Шкодраном, несмотря на появившуюся ранее информацию. Отмечается, что Мустафи готов покинуть «Арсенал», если появится такая возможность.

Контракт 28-летнего защитника с «канонирами» рассчитан до конца нынешнего сезона. «Арсенал» должен продать Мустафи зимой, чтобы выручить хоть какие-то деньги.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Рома, Лацио, Трансферы футбола - зима 2021, Шкодран Мустафи
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