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Мальдини подтвердил интерес «Милана» к Симакану

12 Января 2021, 22:57,

Depositphotos

Спортивный директор «Милана» Пауло Мальдини прокомментировал интерес «россонери» к защитнику «Стратсбурга» Мохамеда Симакана.

«Не уверен, что трансфер состоится. Мы хорошо знаем этого парня, наш клуб общался с Мохамедом не только в этом месяце, но и в предыдущие трансферные окна. Вы должны понимать, что для перехода необходимо, чтобы договорились две стороны, на данный момент этого не произошло», - цитирует Мальдини Sky Sport Italy.

Контракт 20-летнего Симакана со «Стратсбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 18 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Трансферы футбола - зима 2021, Паоло Мальдини, Мохамед Симакан
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