Бонек считает, что Зелиньски может стать лучше де Брёйне

Президент Польской федерации футбола Збигнев Бонек лестно отозвался о полузащитнике «Наполи» Петре Зелиньском.

«Зелиньски обладает невероятной техникой. Он может способен соперника одним касанием. Думаю, что отцовство поможет стать ему ещё более зрелым.

Если Пётр будет забивать больше голов, то может стать лучше полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне», - цитирует Бонека Radio Kiss Kiss.

26-летний полузащитник сыграл четырнадцать матчей за «Наполи» в нынешнем сезоне Серии А, забил три гола и отдал три голевые передачи. Трансферная стоимость поляка оценивается в сорок миллионов евро.