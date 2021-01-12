Конте – об Эриксене: «В карьере каждого игрока бывают как хорошие моменты, так и не очень»

Рулевой «Интера» Антонио Конте высказался о полузащитнике Кристиане Эриксене.

«В карьере каждого игрока бывают как хорошие моменты, так и не очень, но у вас должен быть характер, чтобы справиться с трудностями. Мы поработали с Эриксеном над тактикой, я думаю, что Кристиан может играть на позиции плеймейкера, на которой сейчас выступает Брозович», - цитирует Конте RAI Sport.

Отметим, что Эриксен принял участие лишь в тринадцати матчах «Интера» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился. Существует вероятность, что полузащитник покинет итальянский клуб в зимнее трансферное окно.