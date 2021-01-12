«Ювентус» близок к приобретению Скамакки

Нападающий «Сассуоло», выступающий на правах аренды за «Дженоа», Джанлуко Скамакка близок к переходу в итальянский топ-клуб.

Как сообщил журналист Альфредо Педулла, 22-летний футболист может продолжить карьеру в «Ювентусе». Туринцы арендуют футболиста на 18 месяцев с обязательным выкупом. В общей сложности «Ювентус» заплатит за Скамакку порядка 20-25 миллионов евро.

Отмечается, что аренда футболиста в «Дженоа», которая рассчитана до конца нынешнего сезона, будет незамедлительно прервана.

Заметим, что до 14 лет Джанлуко принадлежал «Лацио», а затем перешёл в стан главного соперника клуба «Рому», за молодежные команды которой выступал три года.