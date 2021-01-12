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«Ювентус» близок к приобретению Скамакки

12 Января 2021, 21:37,

Global Look Press

Нападающий «Сассуоло», выступающий на правах аренды за «Дженоа», Джанлуко Скамакка близок к переходу в итальянский топ-клуб.

Как сообщил журналист Альфредо Педулла, 22-летний футболист может продолжить карьеру в «Ювентусе». Туринцы арендуют футболиста на 18 месяцев с обязательным выкупом. В общей сложности «Ювентус» заплатит за Скамакку порядка 20-25 миллионов евро.

Отмечается, что аренда футболиста в «Дженоа», которая рассчитана до конца нынешнего сезона, будет незамедлительно прервана.

Заметим, что до 14 лет Джанлуко принадлежал «Лацио», а затем перешёл в стан главного соперника клуба «Рому», за молодежные команды которой выступал три года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Сассуоло, Трансферы футбола - зима 2021, Джанлука Скамакка
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