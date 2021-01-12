Стротман прибыл в Геную для прохождения медосмотра

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12 Января 2021, 20:47,
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Полузащитник «Марселя» Кевин Стротман прибыл в Геную для прохождения медицинского обследование перед трансфером в «Дженоа».
Как сообщил журналист Джанлука Ди Марцио посредством своего сайта, итальянский клуб арендует Стротмана до конца сезона. В соглашении не будет предусмотрено право выкупа футболиста. Отмечается, что «Марсель» будет продолжать платить половину зарплаты Кевину.
Итальянские СМИ опубликовали фотографии голландского полузащитника с шарфом «Дженоа».
В нынешнем сезоне Стротман сыграл четырнадцать матчей за «Марсель» во всех турнирах, проведя в общей сложности 252 минуты на поле.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Марсель, Дженоа, Трансферы футбола - зима 2021, Кевин Стротман
интересно он проведет аренду на поле или как всю свою карьеру в лазарете