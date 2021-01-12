​«Рома» и Мхитарян согласовали продление контракта

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12 Января 2021, 18:54,
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«Рома» достигла соглашения с атакующим полузащитником Генрихом Мхитаряном по поводу продления контракта. Как сообщает Sky Sport Italia, договорённость была достигнута по итогам встречи футболиста со спортивным директором Тьягу Пинту.
Ожидается, что «Рома» официально объявит о продлении контракта с Мхитаряном в ближайшее время. Трудовой договор будет рассчитан до конца июня 2022 года.
В сезоне 2020/2021 Генрих Мхитарян провёл за «Рому» двадцать два матча в различных соревнованиях. В них армянский футболист записал на свой счёт девять голов и десять результативных передач на партнёров.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Рома, Генрих Мхитарян