​Манолас получил мышечную травму

«Наполи» посредством своего официального сайта сообщил о травме, которую защитник Костас Манолас получил в последнем матче команды в чемпионате Италии против «Удинезе». Греческий футболист был заменён уже после пятнадцати минут игры.

Обследование выявило у Маноласа повреждение правой наружной запирательной мышцы. Сроки отсутствия футболиста не называются.

В текущем чемпионате Италии Костас Манолас провёл за «Наполи» шестнадцать матчей. Результативными действиями футболист не отмечался.

В среду, тринадцатого января, «Наполи» проведёт матч 1/8 финала Кубка Италии против «Эмполи».