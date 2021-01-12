Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Манолас получил мышечную травму

12 Января 2021, 17:18,

Global Look Press

«Наполи» посредством своего официального сайта сообщил о травме, которую защитник Костас Манолас получил в последнем матче команды в чемпионате Италии против «Удинезе». Греческий футболист был заменён уже после пятнадцати минут игры.

Обследование выявило у Маноласа повреждение правой наружной запирательной мышцы. Сроки отсутствия футболиста не называются.

В текущем чемпионате Италии Костас Манолас провёл за «Наполи» шестнадцать матчей. Результативными действиями футболист не отмечался.

В среду, тринадцатого января, «Наполи» проведёт матч 1/8 финала Кубка Италии против «Эмполи».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Наполи, Костас Манолас
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