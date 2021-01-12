Алехандро Гомес не хочет переходить в «Фиорентину»

Ситуация полузащитника «Аталанты» Алехандро Гомеса остаётся запутанной - футболист вот уже почти месяц не проходит даже в заявку команды. Джан Пьеро Гасперини объясняет это тактическими моментами, однако Гомес уже успел ответить тренеру.

«Аталанта» не собирается продавать Гомеса по сниженной цене, особенно тем клубам, которые тоже претендуют на место в топ-4 Серии А, о чём сообщал Sky Sport.

А вот продать Гомеса «Фиорентине» бергамаски могут. Как сообщает Il Corriere di Bergamo, «фиалки» предложили игроку контракт с зарплатой в 4 миллиона евро в год. Однако сам Гомес не хочет переходить в «Фиорентину», поскольку имеет желание играть в еврокубках.