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Алехандро Гомес не хочет переходить в «Фиорентину»

12 Января 2021, 15:22,

Global Look Press

Ситуация полузащитника «Аталанты» Алехандро Гомеса остаётся запутанной - футболист вот уже почти месяц не проходит даже в заявку команды. Джан Пьеро Гасперини объясняет это тактическими моментами, однако Гомес уже успел ответить тренеру.

«Аталанта» не собирается продавать Гомеса по сниженной цене, особенно тем клубам, которые тоже претендуют на место в топ-4 Серии А, о чём сообщал Sky Sport.

А вот продать Гомеса «Фиорентине» бергамаски могут. Как сообщает Il Corriere di Bergamo, «фиалки» предложили игроку контракт с зарплатой в 4 миллиона евро в год. Однако сам Гомес не хочет переходить в «Фиорентину», поскольку имеет желание играть в еврокубках.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Аталанта, Трансферы футбола - зима 2021, Алехандро Гомес
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