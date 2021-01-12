Конте задумался над уходом из «Интера»

Миланский «Интер» может остаться без главного тренера по завершении нынешнего сезона. Как сообщает издание Tuttosport, наставник команды Антонио Конте задумался над уходом из клуба.

По данным источника, между специалистом и руководством «нерадзурри» возникли разногласия, которые могут помешать плодотворно продолжать сотрудничество. Конте занимает пост главного тренера миланского гранда с 31-го мая 2019-го года.

После 17 туров чемпионата Италии «Интер» набрал 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Нерадзурри» отстают от лидирующего «Милана» на три балла.

Ближайший матч подопечные Конте проведут в Кубке Италии против «Фиорентины» 13-го января.