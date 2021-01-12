Сотрудник автомойки разбил Ferrari вратаря «Дженоа»

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12 Января 2021, 08:42,
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Сотрудник автомойки разбил дорогостоящий автомобиль голкипера Федерико Маркетти, выступающего в Серии А за генуэзский «Дженоа». Об этом рапортует издание Corriere della Sera.
Согласно сведениям источника, вратарь оставил автомобиль Ferrari 812 Superfast на автомойке. Один из работников сервиса решил перегнать машину, однако не справился с управлением и на повороте врезался в ограждение. Автомобиль получил серьезные повреждения.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Маркетти провел два поединка. После 17 туров «Дженоа» имеет 14 баллов и занимает 17-е место в турнирной таблице.
Genoa, lava la Ferrari di Marchetti e per riportargliela la distrugge in un incidente https://t.co/ywpMcL4TaG pic.twitter.com/MWKGwHY7kV— Corriere della Sera (@Corriere) January 11, 2021
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Дженоа, Федерико Маркетти