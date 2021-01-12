Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Сотрудник автомойки разбил Ferrari вратаря «Дженоа»

12 Января 2021, 08:42,

Global Look Press

Сотрудник автомойки разбил дорогостоящий автомобиль голкипера Федерико Маркетти, выступающего в Серии А за генуэзский «Дженоа». Об этом рапортует издание Corriere della Sera.

Согласно сведениям источника, вратарь оставил автомобиль Ferrari 812 Superfast на автомойке. Один из работников сервиса решил перегнать машину, однако не справился с управлением и на повороте врезался в ограждение. Автомобиль получил серьезные повреждения.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Маркетти провел два поединка. После 17 туров «Дженоа» имеет 14 баллов и занимает 17-е место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Дженоа, Федерико Маркетти
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