Сотрудник автомойки разбил Ferrari вратаря «Дженоа»

Сотрудник автомойки разбил дорогостоящий автомобиль голкипера Федерико Маркетти, выступающего в Серии А за генуэзский «Дженоа». Об этом рапортует издание Corriere della Sera.

Согласно сведениям источника, вратарь оставил автомобиль Ferrari 812 Superfast на автомойке. Один из работников сервиса решил перегнать машину, однако не справился с управлением и на повороте врезался в ограждение. Автомобиль получил серьезные повреждения.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Маркетти провел два поединка. После 17 туров «Дженоа» имеет 14 баллов и занимает 17-е место в турнирной таблице.