Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Интер» предложит Бастони новый контракт

11 Января 2021, 23:20,

Global Look Press

«Интер» планирует продлить соглашение с защитником Алессандро Бастони.

Как сообщает Tuttomercatoweb, сегодня руководство «нерадзурри» встречалось с представителями футболиста. «Интер» в ближайшее время предложит Бастони контракт до 2025 года.

21-летний итальянец сыграл четырнадцать матчей за «Интер» в нынешнем сезоне Серии А и отметился одной голевой передачей. Отметим, что действующий контракт Бастони с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, а трансферная стоимость защитника оценивается в 50 миллионов евро.

В ноябре Алессандро дебютировал за сборную Италии и уже успел сыграть три матча за национальную команду.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Алессандро Бастони
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