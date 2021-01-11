«Интер» предложит Бастони новый контракт

«Интер» планирует продлить соглашение с защитником Алессандро Бастони.

Как сообщает Tuttomercatoweb, сегодня руководство «нерадзурри» встречалось с представителями футболиста. «Интер» в ближайшее время предложит Бастони контракт до 2025 года.

21-летний итальянец сыграл четырнадцать матчей за «Интер» в нынешнем сезоне Серии А и отметился одной голевой передачей. Отметим, что действующий контракт Бастони с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, а трансферная стоимость защитника оценивается в 50 миллионов евро.

В ноябре Алессандро дебютировал за сборную Италии и уже успел сыграть три матча за национальную команду.