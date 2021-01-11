Осимхен по-прежнему болен коронавирусом

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен не поможет команде в ближайшем матче.

Как сообщила пресс-служба неаполитанцев, нигерийский нападающий сегодня сдал очередной тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. На неделе Осимхену предстоит пройти ещё одно тестирование.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 22-летний нападающий сыграл лишь шесть матчей за «Наполи», забил два гола и отдал одну голевую передачу. Осимхен пропустил порядка двух месяцев из-за травмы плеча, а почти сразу после выздоровления заразился коронавирусом.

В среду, 13 января, «Наполи» примет на своём поле «Эмполи» в рамках 1/8 Кубка Италии.