Кесси: «Ибрагимович вновь будет исполнять пенальти, если захочет этого»

Полузащитник «Милана» Франк Кесси заявил, что не против исполнения пенальти Златаном Ибрагимовичем, если тот этого захочет.

«Я был очень рад, что Ибрагимович дал мне возможность исполнять одиннадцатиметровые, но если он захочет вновь пробивать пенальти, то будет это делать. Нападающим важно забивать голы», - цитирует Кесси Football Italia.

Отметим, что Ибрагимович пропускал последние матчи из-за повреждения, штатным исполнителем одиннадцатиметровых в отсутствии шведа стал Кесси.

В нынешнем сезоне Кесси сыграл шестнадцать матчей в нынешнем сезоне чемпионате Италии, забил шесть голов и отдал три голевые передачи.