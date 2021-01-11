«Истанбул Башакшехир» арендовал Дуарте на полтора сезона

«Истанбул Башакшехиром» арендовал защитника «Милана» Лео Дуарте.

Как сообщила пресс-служба итальянского клуба, аренда рассчитана до 30 июня 2022 года. В соглашении прописано право выкупа турецкой стороной Дуарте.

«Клуб благодарит Лео за профессионализм и желает ему всего наилучшего в будущем», - говорится в заявлении «Милана».

Дуарте в нынешнем сезоне принял участие лишь в трёх матчах «Милана». Соглашение 24-летнего бразильца с «россонери» рассчитано до 30 июня 2024 года. Трансферная стоимость Лео по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в три миллиона евро.