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«Истанбул Башакшехир» арендовал Дуарте на полтора сезона

11 Января 2021, 20:59,

twitter.com

«Истанбул Башакшехиром» арендовал защитника «Милана» Лео Дуарте.

Как сообщила пресс-служба итальянского клуба, аренда рассчитана до 30 июня 2022 года. В соглашении прописано право выкупа турецкой стороной Дуарте.

«Клуб благодарит Лео за профессионализм и желает ему всего наилучшего в будущем», - говорится в заявлении «Милана».

Дуарте в нынешнем сезоне принял участие лишь в трёх матчах «Милана». Соглашение 24-летнего бразильца с «россонери» рассчитано до 30 июня 2024 года. Трансферная стоимость Лео по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в три миллиона евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Истанбул Башакшехир, Трансферы футбола - состоявшиеся зима 2021, Лео Дуарте
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