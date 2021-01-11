Барелла: «Нам нужно 2-3 игрока, чтобы остановить Лукаку на тренировке»

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11 Января 2021, 20:26,
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Полузащитник «Интера» Николо Барелла высказался об одноклубнике Ромелу Лукаку.
«Лукаку и Шакил О’Нил обладают невероятными физическими данными и умеет здорово пользоваться этим. Даже на тренировке нам нужно два-три игрока, чтобы остановить Ромелу - это просто природные данные», - цитирует Бареллу DAZN.
27-летний бельгийский нападающий сыграл 21 матч за «Интер» в нынешнем сезоне, забил шестнадцать голов и отдал три голевые передачи. Действующее соглашение Лукаку с «нерадзурри» действует до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 90 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Интер Милан, Ромелу Лукаку, Николо Барелла