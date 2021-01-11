​Пирло не сможет заменить Дибалу игроком молодёжки

В понедельник стало известно, что нападающий Пауло Дибала из-за травмы пропустит от пятнадцати до двадцати дней. Аргентинец не поможет «Ювентусу» в нескольких играх, в том числе в матче Серии А против «Интера» и битве за Суперкубок Италии против «Наполи».

Как сообщает Football Italia, главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло не сможет справиться с дефицитом игроков в нападении через приглашение представителя молодёжки. Дело в том, что в настоящий момент основа «старой синьоры» находится в изоляции после ряда случаев заражения коронавирусом. До завершения изоляции к команде никто не может присоединиться.