Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Пирло не сможет заменить Дибалу игроком молодёжки

11 Января 2021, 19:39,

Global Look Press

В понедельник стало известно, что нападающий Пауло Дибала из-за травмы пропустит от пятнадцати до двадцати дней. Аргентинец не поможет «Ювентусу» в нескольких играх, в том числе в матче Серии А против «Интера» и битве за Суперкубок Италии против «Наполи».

Как сообщает Football Italia, главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло не сможет справиться с дефицитом игроков в нападении через приглашение представителя молодёжки. Дело в том, что в настоящий момент основа «старой синьоры» находится в изоляции после ряда случаев заражения коронавирусом. До завершения изоляции к команде никто не может присоединиться.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Пауло Дибала, Андреа Пирло
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