​Пирло не сможет заменить Дибалу игроком молодёжки

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11 Января 2021, 19:39,
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В понедельник стало известно, что нападающий Пауло Дибала из-за травмы пропустит от пятнадцати до двадцати дней. Аргентинец не поможет «Ювентусу» в нескольких играх, в том числе в матче Серии А против «Интера» и битве за Суперкубок Италии против «Наполи».
Как сообщает Football Italia, главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло не сможет справиться с дефицитом игроков в нападении через приглашение представителя молодёжки. Дело в том, что в настоящий момент основа «старой синьоры» находится в изоляции после ряда случаев заражения коронавирусом. До завершения изоляции к команде никто не может присоединиться.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Пауло Дибала, Андреа Пирло