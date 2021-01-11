​«Ювентус» назвал сроки отсутствия Дибалы

«Ювентус» опубликовал заявление, в котором рассказал о состоянии футболистов, пострадавших в последнем матче команды против «Сассуоло».

У нападающего Пауло Дибалы было выявлено незначительное повреждение медиальной коллатеральной связки левого колена. Ожидается, что аргентинский футболист пропустит от пятнадцати до двадцати дней.

Что касается Уэстона Маккенни и Федерико Кьезы, то каких-либо серьёзных повреждений в результате обследования выявлено не было. Их состояние будет оцениваться изо дня в день.

«Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии.